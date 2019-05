¿Cuáles son las causas de la contaminación en México?

Después de que México ya tiene muchos días con contingencia ambiental extraordinaria, todos los citadinos están muy preocupados. Y es que a pesar de las lluvias recientes y el paso del tiempo, la situación sigue siendo muy preocupante.

Recientemente, todo mundo se encuentra compartiendo fotografías del lamentable estado en el que se encuentra la Ciudad de México. Siendo una de las más impactantes una fotografía tomada al parque de diversiones Six Flags. En donde a penas se pueden ver las atracciones y parece una fotografía de una ciudad destruida.

Por eso es que se ha tratado de explicar las causas de la contaminación que se vive hoy en México. De hecho, hay distintas causas que han ayudado a que el aire que se respira sea de muy mala calidad. Causas que aquí veremos.

Los datos que La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han dado son preocupantes. Puesto que se han reportado, solamente este mes, unos 66 incendios en la Ciudad de México y 130 en el Estado de México.

Esto ha contribuido enormemente a que la contaminación incremente en todo el valle de México. Además, la NASA mostró una fotografía de cómo se ve el humo de los incendios en México desde el espacio. Fotografía que fue nombrada “Foto de la semana”.

#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19. https://t.co/p8ph0e4gdx Interact with image using Worldview: https://t.co/3S1Wi8xJK6 pic.twitter.com/goVFjkoY5k

— NASAEarthdata (@NASAEarthData) May 13, 2019