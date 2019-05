Escritor de Game of Thrones se integra a la serie de El Señor de los Anillos

Bryan Cogman participará en la nueva producción de Amazon.

Se ha dado a conocer que Bryan Cogman, escritor y co-productor ejecutivo de Game of Thrones, se integrará a la serie de El Señor de los Anillos de Amazon.

De acuerdo a información de Variety, Cogman actuará como consultor de la nueva serie de televisión basada en el universo de J.R.R. Tolkien junto a los escritores JD Payne y Patrick McKay que desde el año pasado están involucrados en el proyecto.

Bryan Cogman en un nuevo mundo de fantasía

Bryan Cogman comenzó como asistente de David Benioff y D.B. Weiss en Game of Thrones, pero gracias a sus conocimientos en la franquicia logró ascender de puesto, donde se encargó del guión de once episodios de la serie, incluyendo "A Knight of the Seven Kingdoms" de esta última temporada.

Aún no hay detalles precisos de la serie de El Señor de los Anillos, pero sabemos que tendrá una historia que se desarrollará en la segunda edad de la Tierra Media, es decir antes de los sucesos ocurridos en la trilogía de Peter Jackson.