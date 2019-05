Ya está disponible la nueva Barra de juegos de Xbox para computadoras con Windows 10

En su esfuerzo por mejorar la experiencia de juego en Windows en base a la retroalimentación de los usuarios, tenemos que Microsoft ha puesto disponible la nueva Barra de juegos de Xbox para computadoras con la más reciente actualización de Windows 10.

Esta barra ofrece acceso rápido a un conjunto de nuevas funciones para los jugadores de PC, incluyendo opciones de redes sociales, música, desempeño y más.

Básicamente es una tira de opciones que se incorpora a Windows 10 que funciona en casi todas las PC para juegos, ofreciendo acceso instantáneo a widgets para capturar y compartir pantalla, controlar tu música, encontrar nuevos compañeros de equipo mediante la opción Looking for Group (LFG) y platicar con tus amigos —ya sea que jueguen en una consola Xbox, dispositivos móviles o PC— sin necesidad de abandonar el juego.

Para desplegar la comentada barra de juegos solo deben presionar "Win + G" en el teclado, aunque también pueden elegir su propio atajo personalizado.

A continuación tienen todas las características de la Barra de juegos cortesía de Xbox Wire:

Spotify

Estamos conscientes de que la música es una parte muy importante de tu experiencia de juego. Por esta razón, ahora podrás controlar fácilmente tu música y podcasts en Spotify desde el widget de Spotify en la Barra de juegos. Podrás reproducir/pausar/saltar canciones, cambiar el dispositivo de reproducción actual y seleccionar listas de reproducción recomendadas por Spotify. Si quieres aprovechar al máximo esta nueva función, instala la aplicación de Spotify para Windows desde Microsoft Store o Spotify.com.

Hazlo en tres simples pasos:

Presiona Win+G para desplegar la Barra de juegos

Haz clic en Spotify en el menú de widgets

Inicia sesión con tus credenciales de Spotify

¿Quieres subir el volumen de una canción? Simplemente jala hacia arriba el widget de audio en la barra de juegos para cambiar la configuración de volumen en las aplicaciones de manera fácil y rápida sin salir de tu juego.

Platica con tus amigos, juega en Mixer y utiliza la opción Looking for Group (LFG)

Las funciones sociales en la Barra de juegos de Xbox te permitirán platicar con tus amigos que están jugando en PC, Xbox One y dispositivos móviles, así como seguir las transmisiones de Mixer y compartir tus creaciones de manera inmediata. Utiliza la opción Looking for Group (LFG) en la Barra de juegos de Xbox para encontrar nuevos compañeros de equipo o nuevos miembros del pelotón para nuevos asaltos que tengan un estilo de juego en común sin necesidad de recurrir a sitios externos. Platica con tus amigos por voz o por mensajes en la Barra de juegos a través de Xbox One, aplicaciones móviles y PC. Las conversaciones se sincronizarán en todas las aplicaciones de Xbox, esto quiere decir que podrás seguir platicando para compartir memes y coordinar tu próxima sesión aún después de que el juego haya terminado.

Presiona Win+G en cualquier momento para desplegar la barra de juegos, enviar un mensaje rápido y volver a la acción sin despegar tus ojos del juego.

Transmite y captura

En diciembre, prometimos que haríamos más fácil la captura de momentos épicos. Ahora, ya puedes capturar y ver las capturas de pantalla de tu gameplay y compartirlas directamente en Twitter sin abandonar el juego.

Con la actualización de hoy, podrás llevar aún más lejos esta función convirtiendo tus capturas de pantalla en memes. Durante tu juego, presiona Win+G para desplegar la Barra de juegos de Xbox, abre el widget de Transmitir y capturar del menú de widgets y toma una captura de pantalla. Utiliza el widget de Capturas para agregar una tira de texto a tu captura de pantalla y convertirla en meme, que podrás compartir con tus amigos a través de mensajes o de Twitter.

Personaliza la interfaz de usuario

Sabemos lo importante que es personalizar tu experiencia en los videojuegos en tu PC. Es por eso por lo que ahora podrás personalizar la Barra de juegos. Elige los widgets que quieres ver/ocultar, en dónde los quieres poner o incluso anclarlos. Escoge la apariencia de la Barra de juegos que más te guste y mejora tu experiencia de juego.