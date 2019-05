Banorte lanza aplicación para hacer transferencias en México sin necesidad de cuenta bancaria

Banorte decidió simplificar la manera en que se transfiere el dinero en México y estrenó Banorte Go, una app que te permite transferir dinero fácilmente.

Banorte sabe que el mundo de hoy en día exige a las empresas y bancos aprovechar los medios digitales. Es por eso que decidió crear Banorte Go, una aplicación que te permitirá facilitar pagos y transferencias.

Sin filas, y sin cuentas de banco

Por medio de esta aplicación para teléfonos inteligentes, Banorte te permitirá hacer transferencias de dinero a cualquier persona, sin importar si tienen cuenta de Banorte o no.

Por supuesto que quien realiza la transferencia si debe contar con una cuenta en Banorte. Pero la manera de realizar estas transferencias es bastante sencilla.

Llegó #BanorteGo la nueva funcionalidad de Banorte Móvil con la que puedes transferir dinero a todos tus contactos en redes sociales 📱💰📲: Conoce más https://t.co/BwNtmecdfx pic.twitter.com/eFbWHhicuG — GFBanorte México (@GFBanorte_mx) May 7, 2019

Para empezar debes bajar la aplicación, la cual no se cuenta como tal, sino que es un teclado que debes instalar en tu dispositivo. Al más puro estilo de instalar un teclado en otro idioma.

Habiendo instalado el teclado, deberás elegirlo al pulsar el logo de Banorte. Ahí aparecerá un menú para que puedas comenzar a realizar transferencias.

En el mismo chat en que quieres realizar la transferencia de hasta 8 mil pesos. La persona que lo va a recibir podrá ver un mensaje que le indica la cantidad que le será transferida. Además, se le dará un código para poder hacer válida la transferencia.

Este código le llegará por medio de un SMS y con él podrá asistir a cualquier cajero automático de Banorte para retirar la cantidad que le fue transferida. Sin necesidad de meter una tarjeta del banco mismo. Aunque si lo quiere, también puede transferir esa misma cantidad a su cuenta bancaria.

A pesar de que Banorte Go solamente está disponible en Android por el momento, no deja de ser algo muy bueno. Puesto que no se requiere de hacer filas ni de largos tiempos de espera para poder transferir dinero de manera rápida y efectiva.

En cuanto se anuncie esta función para usuarios de teléfonos con iOS, se los haremos saber.