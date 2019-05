Creador de Back to the Future le responde a Avengers: Endgame

Bob Gale se ha ganado su lugar en la historia del cine y la ciencia ficción. Todo gracias a la concepción de Back to the Future (Volver Al Futuro) una película de culto que ha influido a generaciones enteras de personas durante las últimas tres décadas. Incluyendo a los escritores de Avengers: Endgame.

Una de las partes esenciales en la trama de esta cinta es el viaje en el tiempo. Y Marvel, fiel a su tradición, no perdió la oportunidad para lanzar algunos chistes ácidos contra Volver al Futuro, mientras explicaba sus propias reglas para estos saltos cuánticos.

Avengers: Endgame durante un par de escenas se dedica a demoler la lógica de la película de Bob Gale y hace algunas bromas en torno a ello. Así que el Hollywood Reporter no perdió la oportunidad de entrevistar al caballero para conocer su opinión al respecto:

Me encantó descubrir en Avengers: Endgame que todos los superhéroes de Marvel son fanáticos de Back to the Future.

Sabía que nuestra película se había visto en casi todas las partes de nuestro mundo, pero no tenía idea de que hubiéramos estado jugando en otras partes del multi-verso también.

Ahora necesito saber si se nos debe algo de dinero de esas funciones en salas de cine de múltiples universos, y si no es así, ¡por qué mi contrato no cubrió esos territorios!