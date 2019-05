Avengers Endgame: Los hermanos Russo confirman que Steve Rogers siempre fue digno de levantar el Mjolnir

Si fuiste uno de los que casi llora al ver la pelea entre el Capitán América y Thanos, esto te interesa y te interesa mucho.

Si aún no has visto Avengers Endgame, entonces esta nota puede contener spoilers importantes de la película. Aunque si ya leíste el título, seguramente ya sabes a lo que te atienes.

El Capitán América siempre ha sido digno

Los hermanos Russo, directores de Avengers Endgame, confirmaron algo que todos los fanáticos de los cómics ya sabían. Pero que aquellos no familiarizados con las publicaciones de Marvel vieron con asombro durante la última película de Los Vengadores.

Y es que durante la pelea final contra Thanos, el Capitán América toma el martillo de Thor y lo usa para darle una paliza al titán loco. Pero los directores dijeron que justamente en “La Era de Ultron” fue cuando Steve Rogers se da cuenta que puede levantar el martillo, pero finge no poder hacerlo para no lastimar el ego de Thor. Por eso es que se le facilita utilizarlo en esta épica batalla final.

De acuerdo a los cómics de Marvel, el Mjolnir, nombre que tiene el famoso martillo de Thor, es un arma muy especial. Esta solamente puede ser usada por aquellas personas que la misma arma considere dignas. Gracias a eso es que Don Blake, un doctor humano, al tomar el Mjolnir en una cueva, se convierte en el poderoso Thor. Pero no solamente Don Blake es digno de levantarlo y usarlo.

Más de un solo personaje digno

A lo largo de toda la historia de Marvel, más de un personaje ha podido levantar y usar al Mjolnir. Personajes dentro de los que se encuentra Steve Rogers, obviamente. En los cómics, el Capitán América ha tomado el martillo en repetidas ocaciones, así que esto ya estaba establecido desde hace años.

De hecho, y como una curiosidad bastante buena para compartir. Un personaje capaz de tomar el Mjolnir no pertenece a los cómics de Marvel, sino a los cómics de DC. Y es nadie más y nadie menos que la mismísima Wonder Woman. Quien tomó el martillo después de que este terminara perdido en una pelea de Thor contra Shazam. Wonder Woman lo toma y recibe los poderes del Dios del Trueno pero decide renunciar a este poder para tener un enfrentamiento digno con Storm, de los X-Men.