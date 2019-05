Apple Park abrió de manera oficial con un evento tributo a Steve Jobs

Miles de personas se congregaron ayer en el Apple Park, el nuevo campus de la compañía de la manzana mordida en Cupertino, California. ¿La razón? La apertura "oficial" del espacio de 260 mil metros cuadrados destinado a albergar sus oficinas centrales, con un evento de celebración.

Este evento de apertura giró en torno a un escenario arcoíris diseñado por el propio Jony Ive -Chief Designer Officer de Apple- y contó con la presencia de Lady Gaga, quien realizó un concierto en honor a la apertura y por supuesto, al que hizo todo esto posible: el fallecido Steve Jobs.

De hecho, la propia temática del evento hace referencia al multicolor logo de Apple en su mejor momento, el que se extiende desde el escenario alrededor del campus, pasando por escaleras, pasillos, e incluso tazas de café y accesorios.

El propio Tim Cook, CEO de la manzana, mostró imágenes del evento celebratorio en su cuenta de Twitter:

We came together today, in the home you imagined for us, and celebrated your spirit. We love you, Steve. pic.twitter.com/5PccqcBi1c

— Tim Cook (@tim_cook) May 18, 2019