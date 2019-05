El Director Ejecutivo de Apple no cree que sea necesario estudiar 4 años para ser experto en codificación

Tim Cook, el Director Ejecutivo de Apple, dijo recientemente una declaración que seguramente hará felices a muchos. Puesto que él aseguró que no cree que sea necesario cursas 4 años de estudio para ser experto en codificación.

De acuerdo con las declaraciones hechas por Tim durante una entrevista que le hizo TechCrunch. Este se vio impresionado por las habilidades de programación de Liam Rosenfiled. Un joven de 16 años que fue uno de los ganadores de las 350 becas que Apple otorga para asistir a la Worldwide Developers Conference.

Sin embargo, a pesar de que los tiempos y la necesidades de las empresas cambian rápidamente. Muchas de estas parece que no se deciden a adoptar nuevas formas de pensar ni a nuevas tecnologías.

Creo que lo que pasa es que no han adoptado la movilidad. No han adoptado el “Machine Learning”. No han adoptado la Realidad Aumentada. Todas estas cosas les resultan ajenas a primer vista. Siguen acomodando empleados en escritorios. Ese no es el lugar de trabajo moderno. La gente que se gradúa de la educación media y que obtienen un poco de experiencia, lo pueden hacer muy bien en este trabajo.