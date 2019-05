Próximamente Alemania también comenzaría a multar a los antivacunas

Con el propósito de eliminar la sarampión en el país, el gobierno planea multar a los padres antivacunas que se niegan a vacunar a sus hijos.

El gobierno alemán tomará medidas en contra de los conocidos antivacunas. Así lo confirmó el ministro de salud Jens Spahn, quien busca erradicar la sarampión en los próximos años. Quejas y polémica en torno al tema ha habido desde entonces.

Desde la semana pasada Spahn ha hecho público su plan para que la vacuna contra la sarampión sea obligatoria en el país. Este empezaría a actuar desde el 1 de marzo de 2020. A pesar del disgusto de los antivacunas, el ministro defendió su decsisión:

Precisamente se trata de proteger la integridad de los niños, que no pueden decidir por sí mismos, pero que con una vacuna contra el sarampión pueden quedar protegidos de una enfermedad muy, muy peligrosa y también muy contagiosa".

¿Qué implica este plan? Se trata de que aquellos menores que no estén vacunados no podrán ingresar a un centro de educación infantil ya que esto es opcional. Esto no será posible para las escuelas, pues la asistencia a estas sí es obligatorio. En este caso, los padres que no vacunen a sus hijos se podrían ver con multas de hasta 2.500 euros.

No obstante, se reconoce que ciertos niños no pueden ser vacunados por razones médicas. En ese caso se deberá presentar una debida certificación para comprobar el hecho.

Según el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, el 93% de los niños en Alemania están vacunados contra la sarampión. Para la OMS esto no es suficiente, pues se debe tener una tasa de inmunidad de 95% para poder empezar a erradicar la enfermedad.

Actualmente son 600.000 personas las que no están vacunadas. Entre ellos, 361.000 son niños. Por lo tanto, el objetivo es llegar a esa población faltante en un esfuerzo por combatir los incentivos de los antivacunas. Esto, siguiendo las preocupaciones de la OMS por la reactivación de enfermedades que se creían controladas.

Los antivacunas son incluidos en la lista de las mayores amenazas para la salud de la OMS La Organización Mundial de la Salud puso a las doctrinas antivacunas al mismo nivel del SIDA, el ébola, el cáncer o enfermedades del corazón.

¿Quién más multa a los antivacunas?

Alemania no es el único país que implementa esta política. Por ejemplo, Italia actualmente multa con 500 euros a los padres de los niños no vacunados. Mientras tanto, Australia multa con 18 dólares por cada dos semanas que un niño siga sin vacunarse.

El tema de los antivacunas ya se ha convertido en todo un problema en Estados Unidos. Los brotes de sarampión se están multiplicando y algunos menores buscan desesperadamente cómo llevarle la contraria a sus padres. Incentivos de regular el tema en diversos estados se han estudiado, pero hasta ahora no ha habido solución.

Así mismo, se están prendiendo las alarmas por toda Europa por el tema. No pasará mucho tiempo sin que la mayoría de gobiernos haga algo al respecto.