Amazon Fire TV Stick: jamás adivinarás cuántos millones de personas tienen uno

Resulta que el Fire TV Stick de Amazon es uno de los productos más populares del planeta.

Amazon es una un monstruo cuyas ventas a nivel global le permiten tener un nivel de poder comercial impresionante y hasta criticable. Al menos en lo que respecta a los derechos de sus trabajadores.

Pero sus productos y servicios son bastante atractivos y populares. Algunos incluso más de lo que cualquiera hubiera sospechado. Justo ese el caso de su Fire TV Stick.

Este aparato, que funciona exactamente igual que otros dispositivos similares a Roku, ofrece una alternativa confiable y bastante barata para convertir nuestra pantalla planta en una Smart TV.

El gadget tiene algo de rato circulando en el mercado. Pero Amazon jamás había revelado cifras sobre sus números de unidades vendidas. Hasta ahora.

Durante su intervención en el panel del Pay TV Show 2019, titulado The Battle for your Living Room: Sticks, Boxes and Smart TV Platforms (La batalla por su sala de estar: Sticks, cajas y plataformas de Smart TV); Jen Prenner de Amazon reveló cuántas unidades activas tienen de su Fire TV Stick.

La cifra resulta francamente exorbitante. Ya que alrededor del planeta hoy en día existen más de 34 millones de Amazon Fire TV Sticks funcionando en la pantalla de diversos hogares.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón serían los principales mercados en donde más unidades de su dispositivo tienen circulando.

Esta cifra es aplastante y nos da una idea del poderío y presencia que tiene Amazon en el planeta. Este dato también podría darnos una idea del éxito de su servicio Prime Video.

¿Cuál ha sido su experiencia usando el Amazon Fire TV Stick?