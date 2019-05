Amazon podría dejar que Alexa te escuche sin una palabra de alerta

Permitiría que la asistente de voz pueda comunicarse de forma más natural con los usuarios.

Una patente de Amazon que se hizo pública recientemente indica que Alexa podría comenzar a grabar audio antes de que los usuarios digan una palabra de alerta, lo que permitiría que la asistente de voz se comunique de forma más natural con los usuarios (vía Engadget).

Hasta ahora es necesario decir "Alexa" para activar la asistente de voz y así sea capaz de escuchar los comandos, pero con esta nueva opción se podría tener una interacción más sencilla e intuitiva.

Entrando en el terreno de la práctica, sería básicamente cambiar cuándo se dice la palabra de alerta, ya que en lugar de decir "Alexa, ¿cuál es la temperatura?", ahora podríamos decir "¿Cuál es la temperatura, Alexa?, que tal vez no es gran diferencia.

Lo que si cambiaría es que el asistente de voz estaría grabando audio en todo momento, y al escuchar la palabra de alerta analizaría la última frase para responder, y eliminaría todo lo que no sea relevante.

Incluso se menciona en la patente que los usuarios tendrían la opción de permitirle a Alexa almacenar audio por lapsos de entre 10 y 30 segundos.

Incrementaría la preocupación por la privacidad

Esto último sin duda nos regresaría al tema de la invasión a la privacidad que ya ha causado polémica con esta clase de tecnología, específicamente con Amazon que se ha enfrentado a acusaciones por el manejo de la información que recolectan.

Eso si, cabe recordar que esto es solo una patente y podría nunca hacerse realidad, ya que tal como comentó un vocero de Amazon: "La tecnología en esta patente no está en uso, y referirse al potencial uso de patentes es altamente especulativo. Como muchas compañías, registramos varias patentes para explorar nuevas ideas científicas que podrían no llegar a los productos para el consumidor. Las patentes tardan años y no necesariamente reflejan el estado actual o cercano de los productos y servicios."

Lo cierto es que Amazon parece tener grandes planes para Alexa, que en el futuro podría seguir integrándose a más clases de dispositivos.