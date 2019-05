Adobe amenaza con "problemas legales" si usas una versión antigua de Creative Cloud

Todo producto digital que compramos hoy en día viene con unos largos acuerdos de servicio -que nadie lee, seamos honestos- y que la mayor parte del tiempo nos dan acceso licenciado a un producto, y no a la propiedad de una aplicación. Normalmente lo dejamos pasar, sin embargo Adobe quiere que lo leamos por obligación, incluyendo la letra chica, o podría meternos en un aprieto.

Varios usuarios han recibido mails que los invitan cordialmente a dejar de usar versiones antiguas de sus aplicaciones de Creative Cloud, o enfrentarse a potenciales "demandas de incumplimiento" de otras compañías terciarias, las que actualmente están envueltas en un proceso legal con Adobe.

Está de más decir que muchos usuarios, no contentos con esto, ya están cancelando sus suscripciones.

I just got an email from @Adobe that I'm no longer allowed to use the software that I'm paying for. Time to cancel my subscription I guess.

Todos los emails son personalizados e incluyen versiones antiguas de Photoshop, Premiere, Lightroom Classic, Animate y Media Director.

No hay una respuesta específica de parte de Adobe respecto a este problema. De hecho, la propia compañía cita "litigación en curso" para no comentar nada al respecto, y el equipo legal bien puede tener la razón. Medios como Apple Insider citan un problema legal actual con Dolby Labs que bien podría ser la madre del cordero.

Customers who continue to use or deploy, unauthorized versions of Creative Cloud may face potential claims of infringement by third parties. We can not comment on claims of third party infringement, as it concerns ongoing litigation. ^CS https://t.co/wx2K8MXov9

— Adobe Customer Care (@AdobeCare) May 13, 2019