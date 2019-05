Adobe advierte a sus usuarios que podrían ser demandados por usar versiones antiguas de Photoshop

Hace unos días se dio a conocer que Adobe descontinuó versiones anteriores de algunas de sus aplicaciones de Creative Cloud, y ahora tenemos que la compañía está advirtiendo de posibles consecuencias legales por seguir usando esos programas (vía Vice).

El reporte indica que durante esta semana Adobe comenzó a enviar a usuarios de sus programas Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate y Media Director una carta que les indica que ya no están legalmente autorizados para usar el software que pensaban que poseían, advirtiéndoles que lo mejor es que dejen de utilizarlos ya que podrían ser demandados por terceros.

Adobe no menciona el motivo por el que sus usuarios deben de dejar de usar el software, pero en la cuenta de Twitter de la compañía se habla de que el problema tiene que ver con un litigio en curso. Así que lo más probable es que en el pasado hayan conseguido la licencia de compañías terceras para versiones anteriores de las aplicaciones, y ahora la licencia expiró en algo similar a lo que sucedió el año pasado entre Adobe y Dolby.

Esto por supuesto ha causado malestar en los usuarios al considerar que es injusto que no puedan usar software por el que ya pagaron, donde muchos señalan que cancelarán su suscripción de Creative Cloud.

I just got an email from @Adobe that I'm no longer allowed to use the software that I'm paying for. Time to cancel my subscription I guess.

Share plz. pic.twitter.com/ZIIdqK5AkM

— Matt Roszak 🍞 (@KupoGames) May 10, 2019