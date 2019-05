Estudio asegura que la tasa de suicidos en adolescentes aumentó después del estreno de 13 Reasons Why

El estudio pone en el ojo del huracán a Netflix, que ya anunció que este año llegará la tercera temporada de 13 Reasons Why.

'13 Reasons Why' es una serie que desde su nacimiento ha girado en torno a la polémica. Su argumento gira en torno al suicidio de Hannah Baker, quien antes de tomar la fatal decisión dejó 13 casetes explicando por qué lo hizo. Como si fuera poco el solo tema de la autoflagelación, en esta también se muestran escenas explícitas de agresión sexual, bullying, depresión, etc.

Desde su lanzamiento en 2017 ha habido toda una discusión en torno a su popularidad. Expertos en el tema argumentaron que su presencia en una plataforma tan usada como Netflix terminaría empujando a cientos de personas con cuadros de depresión a intentar el suicidio. Sin embargo, hasta hace poco no había prueba de ello.

Esta semana el tema de 13 Reasons Why volvió a tocarse en los medios de comunicación. La razón de esto fue una publicación científica hecha en Journal of the American Academy of Child and Adolescenct Psychiatry. En ella se especifica que hubo una relación muy negativa entre la publicación de la serie y los suicidios juveniles.

Los investigadores de la publicación recopilaron estadísticas de suicidios de los últimos años en Estados Unidos. Concretamente los datos pertenecen a personas entre los 10 y 64 años entre enero de 2013 y diciembre de 2017. Con esto, descubrieron que en abril de 2017 (después del estreno de 13 Reasons Why) la tasa de suicidios entre niños y jóvenes de entre 10 y 17 años aumentó en un 28,9%. Mientras tanto, no hubo relación alguna en mayores de 18 años.

Hay que aclarar que este estudio no tiene en cuenta si los jóvenes vieron la serie o no. No obstante, no deja de preocupar la posible relación entre aumento de los suicidios y la publicación del programa. Después de todo, se ha advertido en repetidas ocasiones que el contexto retratado puede ser muy similar al de cualquier otro adolescente con depresión y motivarlo a acabar con su vida. Esto, a pesar de las advertencias puestas al principio de cada capítulo.

La respuesta de Netflix

Ante esto, Netflix se defendió citando a otro estudio de la Universidad de Pennsylvania. En este se señala que hubo un aumento del riesgo de suicidio para quienes dejaron de ver la serie en mitad de la segunda temporada. En cambio, quienes la acabaron mostraron un mayor optimismo frente al futuro. Además, supuestamente aumentaría la voluntad de ayudar a una persona que puede estar en peligro de suicidarse.

Por otro lado, Netflix aseguró que ha estado trabajando arduamente para tratar el tema de forma seria. De hecho, recalcó que para la segunda temporada se asesoró muy bien con expertos en prevención de suicidio.

Tal parece que por ahora las críticas no evitarán que Netflix siga haciendo la serie. De hecho, desde el año pasado se anunció que la tercera temporada de 13 Reasons Why llegaría a la plataforma.