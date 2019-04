WikiLeaks niega que Julian Assange haya usado a su mascota como gato espía

El arresto de Julian Assange en el Reino Unido ha tenido algunas historias bastante inesperadas y escatológicas que han salido a la luz en estos últimos días. Pero tal vez algo que nadie esperaba es el asunto del que WikiLeaks acaba de exponer: el gato espía que también era mascota del ahora preso.

La historia es un tanto enferma. Pero poco después del arresto el Daily Mail publicó un extenso artículo exclusivo. En donde se enumeraban las múltiples faltas que Assange supuestamente había cometido durante su estadía en la embajada.

Pero el punto más extraño vino cuando el embajador ecuatoriano en Londres, Jaime Marchan, aseguró que Julian habría utilizado a su gato como espía. Y que al parecer habría puesto alguna cámara o dispositivo de grabación en el colla/corbata de su mascota.

El gato tenía libre acceso a todos los rincones de la sede diplomática. A la par que Assange habría tenido un teléfono no registrado para su uso personal. Así que eso abría la posibilidad de que hiciera más cosas indebidas.

A todo esto, el editor en jefe actual de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, decidió realizar una publicación en su cuenta de Twitter. Para hablar sobre el asunto del gato espía:

Demented stories about Assange are now being spread by president Lenin Moreno and his mob to brush over the disgraceful expulsion. Moreno claims Assange hacked his phone, and Ambassador tells Daily Mail he might have trained the embassy cat to spy. This is surreally idiotic pic.twitter.com/2QDxqzXxT8

— Kristinn Hrafnsson (@khrafnsson) April 13, 2019