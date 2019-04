WikiLeaks afirma que Julian Assange será expulsado y arrestado en horas

Juian Assange se ha convertido en un huésped incómodo para la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Luego de algunas friccione le han impuesto una serie de reglas un tanto complejas y pareciera que sólo buscan un pretexto para sacarlo de ahí. Ese momento está por llegar.

De acuerdo con una serie de publicaciones realizadas por la propia cuenta oficial de WikiLeaks en Twitter, sería cuestión de horas o a lo máximo días para que Assange sea expulsado de la embajada; y por consecuencia arrestado:

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext–and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

— WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2019