WhatsApp habilita opción para que no te agreguen más a grupos sin tu permiso

WhatsApp desde ahora permitirá elegir a los usuarios si quieren ser agregados a un chat de conversación grupal o si no, evitando así incómodos momentos.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, ha implementado una solución para los usuarios cuando estos no quieren ser agregados a conversaciones grupales sin su permiso. Es por esto que la app implementó una nueva configuración la cual permitirá evitar ser agregado a un chat grupal sin permiso.

En muchas ocasiones como usuarios nos ha pasado que hemos sido agregados en grupos de conversaciones dentro de la aplicación donde quizás no tenemos mayor interés de participar o simplemente no nos interesa. Esto puede llegar a ser muy molesto, más si es algo arbitrario donde no podíamos elegir.

Es por esto que la nueva opción de privacidad permitirá elegir si queremos ser agregados a un grupo o no, opción que muchos estábamos esperando por casi toda la década que lleva activa la famosa aplicación de mensajería.

WhatsApp escuchó a los usuarios

Luego de muchos años que los usuarios esperaron pacientemente que la aplicación integrara esta opción, para comprobar si ya está habilitada para ti debes ir a los ajustes dentro de la app, luego ingresar en el apartado de cuenta y ahí pulsar en privacidad. Cuando ya estés en su interior debería aparecer la opción grupos, donde podrás configurar a tu parecer la opción.

Si ya tienes habilitada la novedad te aparecerán tres opciones diferentes que podrás elegir en su interior:

Nadie: Activando esto ninguna persona podrá siquiera enviarte una invitación para unirte a un grupo.

Mis contactos: Solo tu red de contactos y amigos podrán agregarte a una conversación grupal sin una invitación previa.

Todos: Cualquier usuario aunque no sea de tus contactos y amigos puede agregarte a un grupo sin una invitación previa.

Si seguiste los pasos para activar esta nueva opción y te diste cuenta que no la tienes habilitada, no desesperes. La aplicación a comenzado a implementar hoy en algunos países esta nueva posibilidad y estará disponible en las próximas semanas para el resto del mundo.