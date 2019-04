Así puedes dejar de ver mensajes de alguien en WhatsApp sin tener que bloquearlo

Gracias a la nueva función de WhatsApp ya no tendrás que acudir a la radical decisión de bloquear a alguien solo porque no quieres ver mensajes.

Usualmente, cuando no quieres que te lleguen los mensajes de alguien, lo más sencillo es bloquear a la persona. Aunque para algunos, esto puede ser un movimiento un tanto radical: ese es el problema, no había un punto medio más allá de silenciar las notificaciones; aunque haciendo esto aún podías ver el número de menajes sin leer. Si te identificas con esto, sigue leyendo.

Deja de recibir mensajes en WhatsApp sin bloquear

Los mensajes que alguien te manda cuando lo tienes bloqueado no te llegarán ni en caso de que desbloquees a la persona en cuestión. Aunque esto es diferente. Ahora puedes simplemente archivar el chat del que ya no quieres leer más. Hasta hace poco, al archivar un chat este regresaba a la página principal de conversaciones si entraba un mensaje.

Ahora ya no, los mensajes nuevos no te molestarán y no tendrás ninguna notificación ni dentro ni fuera de la app que te informe que te están escribiendo. Lo mejor es que cuando decidas desarchivar el chat, podrás ver todos los mensajes que te mandaron durante ese lapso.

Esta nueva función comenzó conociéndose como "modo vacaciones"; y es que la idea principal es que la uses cuando estás libre para no saber absolutamente nada del trabajo.