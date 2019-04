Vuela alto: Hoy muere Google+... y no se le extrañará

Google+ solía ser una prometedora red social cuando vio la luz, aunque poco a poco se convirtió en un fracaso social más de la compañía.

Cuenta la leyenda que hace muchos años; Google estuvo más cerca que nunca de lograr por fin una red social funcional. Al inicio, sólo podías entrar en Google+ con invitación: no cualquiera podía registrarse. Y mientras las cosas duraron así, se respiraba un ambiente de armonía y curiosidad (motivo por el que muchos pasaban tiempo ahí).

Aunque más adelante la nación del fuego atacó. Google decidió que el momento de prueba y de invitaciones había terminado y ya era hora de que todo el mundo pudiera registrarse. Esto, por algún motivo (¿los usuarios ya no se sentían especiales?) hizo que mucha gente llegara y otra se fuera. Y que luego esa gente que llegó, también se fuera. Y así Google+ se convirtió en otro cementerio social de la compañía de Mountain View.

Google le meterá el tiro de gracia a su red social

Si tienes cuenta de Google, tienes G+. Eso es un hecho (aunque no lo sepas y no te importe). Este fue una de las acciones desesperadas de la empresa para revivir su red; aunque naturalmente no funcionó.

Por ello, desde el mes de febrero, se cancelaron todos los registros y ya nadie más podía crear una nueva cuenta en la red social. Se sabía que era el principio del fin.

A partir del día de hoy, martes 2 de abril; los perfiles comenzarán a eliminarse con todo y la información que contienen. Sin embargo, este proceso tardará alrededor de dos meses en completarse, así que si hay algo que quieras guardar de ahí, aún estás a tiempo. Eso sí: no tardes.

Por lo demás: hasta nunca, G+, no te vamos a extrañar.