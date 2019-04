Byte, la sucesora de Vine, ya está en su beta cerrada y podría ser lanzada muy pronto

¿Recuerdas Vine? Sí, esa plataforma en la que se subían videos de pocos segundos que fue popular hace unos años. Viendo su potencial, Twitter decidió comprarla; pero no pasó mucho tiempo sin que empezara a ser una carga. Finalmente, la aplicación dejó de recibir soporte de parte de Twitter, lo que la condenó al olvido…

…Hasta hace poco. Uno de los cofundadores de Vine, Dom Hofmann, no quería que su idea muriera junto a la que antaño fue una exitosa plataforma. Por eso planteó revivir el proyecto, esta vez con el nombre de Byte. Además, anunció que llegaría a mediados de la primavera de 2019.

El tiempo finalmente pasó y parece que por fin Byte saldrá a la luz. Sin embargo, la situación no está igual a cuando Vine se robó el corazón de los usuarios. Ahora mismo Tik Tok ocupa ese lugar, y va a ser todo un reto para Byte el ver si puede conquistar de nuevo a la gente.

Byte ya lanzó su beta cerrada para que la gente pueda obtener sus primeras impresiones. Por ahora solo son 100 invitados, pero no se descarta que próximamente se invite a más o que esta sea lanzada definitivamente al mercado.

Para saciar la curiosidad, el mismo Hofmann publicó un video mostrando unos cuantos segundos del funcionamiento de Byte. En él se puede observar que su feed estará compuesto de videos que ocupan la pantalla y que se saltan solamente haciendo scroll al igual que algunos de sus competidores. Además, hay botones para dar 'me gusta', comentar y probablemente uno para compartir publicación.

Aparte de eso, Hofmann confirmó por Twitter que el feed estará ordenado cronológicamente. Si bien por ahora la aplicación se puede ver sencilla, señaló que nuevas funciones llegarán a medida que crezca la plataforma.

¿Podrá Byte recuperar la gloria pasada de Vine? Esperemos que sea lanzado pronto para echarle un vistazo.

the byte beta we’ve been running with friends and family *feels* exactly like the vine friends and family beta, down to the weird but appealing randomness of the videos. that’ll change as we expand, but it’s a pretty good sign pic.twitter.com/rBbQrNtTJ7

— dom hofmann (@dhof) April 22, 2019