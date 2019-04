Estos son todos los videojuegos que se estrenarán en mayo

Incluyendo Rage 2, Team Sonic Racing y más.

Después de un período donde se lanzaron múltiples videojuegos importantes entramos en un mes mucho más tranquilo donde destacan títulos como Rage 2, Team Sonic Racing, Cytus Alpha, Bubsy: Paws of Fire! y Observation.

También cabe mencionar que los usuarios de Nintendo Switch recibirán varios relanzamientos como Resident Evil, Resident Evil 4, Resident Evil Zero, Assassin's Creed III Remastered y Assassin's Creed Liberation Remastered.

Sin más, a continuación pueden ver la lista de videojuegos que se estrenarán en mayo con su respectiva fecha de salida y plataformas en que estarán disponibles:

Close to the Sun (PC) – Mayo 2

The Swords of Ditto: Mormo's Curse (Switch) – Mayo 2

Puyo Puyo Champions (PC, PS4, XBO, Switch) – Mayo 7

The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel II (PS4) – Mayo 7

Yakuza Kiwami 2 (PC) – Mayo 9

Life is Strange 2: Episode 3 (PS4, Xbox One, Switch) – Mayo 9

A Plague Tale: Innocence (PS4, Xbox One, PC) – Mayo 14

Cytus Alpha (Switch) – Mayo 14

Rage 2 (PS4, Xbox One, PC) – Mayo 14

Castlevania Anniversary Collection (PC, PS4, Xbox One, Switch) – Mayo 16

Bubsy: Paws of Fire! (PS4, Switch, PC) – Mayo 16

Steven Universe: Save the Light & OK K.O.! Bundle (PS4, Xbox One, Switch) – Mayo 17

Team Sonic Racing (PS4, Xbox One, Switch, PC ) – Mayo 21

Assassin's Creed III Remastered/Liberation Remastered (Switch) – Mayo 21

Observation (PS4, PC) – Mayo 21

Resident Evil (Switch) – Mayo 21

Resident Evil 4 (Switch) – Mayo 21

Resident Evil Zero (Switch) – Mayo 21

Everybody's Golf VR (PS4) – Mayo 21

Total War: Three Kingdoms (PC) – Mayo 23

Blood + Truth (PSVR) – Mayo 28

Little Friends: Dogs & Cats (Switch) – Mayo 28

Labis x Labyrinth XL Limited Edition (PS4, Switch) – Mayo 31

Trover Saves The Universe (PS4, PSVR) – Mayo 31

Games with Gold y PlayStation Plus

También recuerden que ya se dieron a conocer los juegos de Games with Gold para mayo que incluyen Marooners y The Golf Club 2019, pero aún no se han revelado los juegos de PlayStation Plus.

¿Cuáles de los videojuegos que se lanzan este mes les gustaría agregar a su colección?