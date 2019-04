El creador del Internet se encuentra trabajando en una versión utópica de la World Wide Web

Tim Berners-Lee, el creador del Internet, dio a conocer cómo sería su versión ideal de este servicio. Aunque ciertas cosas no cuadran.

El Internet es un lugar mágico, lleno de información y conocimiento. El problema viene cuando esa información es la tuya y el conocimiento lo obtienen grandes empresas con la intensión de venderte cosas. Sí, así es el Internet, una joya del siglo XXI que aún hoy en día se encuentra buscando su lugar en este mundo.

Sin embargo, el mismísimo creador del Internet tiene una idea de como este se podría convertir en una utopia. Aunque cierto detalles no nos terminan de convencer, para ser honestos.

¡No más publicidad!

Las páginas de Internet, así como sus diversos usuarios, basan la mayoría de sus ganancias en publicidad. Gracias a ella es que se han desarrollado tecnologías que te permiten espiar todo el día. Google constantemente escucha lo que dices, lee tu conversaciones y analiza tus búsquedas con el fin de venderte cosas. Y no son especulaciones, seguramente ya todos los saben. Aun así, seguimos regalando nuestra información solamente por tener la libertad de compartir memes.

Esto lo sabe Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web. Y por eso mismo decidió dar a conocer su versión ideal del Internet. En donde cada uno de nosotros sería dueño único de toda su información personal. Nada de vender la información a terceros sin tu consentimiento con fines comerciales.

Pero eso no se queda solamente en un deseo, puesto que se encuentra apoyando el desarrollo de una nueva tecnología. El proyecto llamado “Solid” busca quitarle tu información a compañías como Facebook y Google y evitar que comercialicen con ella. Esta información se almacenaría en “Solids” a los que solamente tú tienes acceso y libertad total de compartirla con quien quieras.

Sin embargo, no todo es perfecto, puesto que esto llevaría a un escenario en el que no se pueda monetizar básicamente nada por medio de publicidad en sitios. Ya que, según Tim Berners-Lee, esa no es una manera sana de hacerlo.

Por lo que su versión perfecta del Internet se basa en que si te interesa una pagina, digamos, FayerWayer. Tengas que pagar por ver su contenido en lugar de poder accesar a este de manera gratuita con anuncios a los lados. Sin duda eso de mantener la privacidad suena espectacular. Pero pagar por cada servicio único en Internet es lo que da pauta a que esto no funcione.