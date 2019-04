Razones por las que deberías ver One Punch Man y Mob Psycho 100

One Punch Man estrenó hace poco su segunda temporada, mientras que Mob Psycho 100 terminó. Aquí te damos las razones por las que debes ver ambas sieres.

Seguramente más de una persona te ha recomendado One Punch Man pero nunca has tomado con seriedad su recomendación. En especial porque piensas que no puede ser interesante una serie donde el héroe siempre gana con un golpe. Sin embargo, hay más de lo que se ve a simple vista. No solamente en One Punch Man, también en Mob Psycho 100, la otra obra maestra de ONE.

Super poderoso no significa aburrido

Si algo comparten los dos personajes principales de estas obras es sin duda su cara de aburridos. Pero también el hecho de ser los más poderosos de sus respectivos universos (Hasta el momento).

Saitama es un hombre que logró alcanzar un nivel de poder enorme que no encuentra satisfacción en su vida. Por su parte, Shigeo Kageyama es un estudiante tímido que intenta llevar una vida normal sin usar sus poderes mentales.

El conflicto que viene con grandes poderes como estos es relativo a la fuerza de ambos. Puesto Saitama no es un Dios que logra cumplir todos sus objetivos sin problemas ni consecuencias. Sino que muchas personas a su alrededor, y su propia estupidez, lo hacen tener conflictos internos y éticos. Los cuales en más de una ocasión lo harán cuestionarse a sí mismo lo que realmente quiere lograr como héroe.

Como muestra de ello tenemos una batalla en la que se pone en tela de juicio el valor heroico de todos los demás héroes de la tierra. Puesto que fueron derrotados con facilidad por un villano al que Saitama derrota de un solo golpe.

Es justo esta parte la que dota de profundidad a Saitama y lo hace sentir mucho más humano que cualquier otro héroe de shonen.

En Mob Psycho podemos ver que Shigeo lucha constantemente contra la presión social de usar sus poderes para su beneficio propio. Lo vemos esforzarse por sobresalir en áreas en las que parece no encajar pero cuyo esfuerzo y determinación inspiran a otros. Podemos sentir un crecimiento mayor durante toda la segunda temporada de Mob Psycho 100.

En esta segunda temporada, él mismo demuestra aprender de cada una de sus experiencias. Se muestra como alguien cada vez más maduro y podemos ver los frutos de las relaciones que alimentó durante la primera temporada.

Saber usar todas las herramientas disponibles

ONE logra que puedas sentir empatía por personajes que obviamente son más que humanos. Ya que al dotarlos de valores y amistades que realmente tienen un impacto en ellos, la obra y sus personajes evolucionan contigo.

Ahora, en cuanto a recursos narrativos, las dos series no solamente se centran en lo que sus protagonistas pueden hacer. Sino que tienen personajes secundarios excelentes que alimentan el mundo en el que sus respectivas series se desarrollan. Además de que cada acción tiene una consecuencia real dentro de estos universos. No solamente se trata de vencer al villano en turno y esperar a que llegue el siguiente.

Otra cosa importante, es que ellos no siempre son los salvadores de cuanto problema aparece. Ya que a los otros héroes, tanto en OPM como en Mob, se les da la importancia que merecen. Haciendo que logren derrotar a villanos por su cuenta sin tener que esperar siempre al héroe más fuerte de todos

Algo que vale la pena destacar, es la importancia que los personajes sin super poderes tienen en estos dos universos. Puesto que de parte de One Punch Man, el Ciclista sin Licencia es el protagonista de la escena más heroica de toda la serie hasta el momento. Además de ser uno de los personajes favoritos de los fans y del mismo autor.

En Mob Psycho tenemos a Reigen. Un charlatan que lleva una agencia de investigación paranormal y que además es el jefe de Mob. Pregúntale a quien sea, Reigen es el mejor personaje de toda la serie. Muestra tener moral y buenos sentimientos fuera de su etapa de estafador. Además de que su relación de amistad con Mob es de las mejores cosas que puedes encontrar en esta serie.

Un cast de personajes entrañable

Todos los demás personajes no son menos importantes, ya que resultan ser únicos en su tipo, tanto en habilidades como en personalidad. Y se logra meterlos dentro del conflicto de manera natural. Tal es el caso de una batalla que involucra a los miembros del club de físicoculturismo en Mob Psycho 100 o el equipo de poderosos héroes que se juntan para luchar contra una invasión alienígena en One Punch Man.

Si bien ONE no llegó a revolucionar el anime o el shonen, logra sacar provecho de todos los recursos narrativos a su disposición y no se centra solamente en peleas sin sentido. Además de contar con una gran calidad de animación y fan service. Veánlos, sé que les van a encantar. Muchas gracias.