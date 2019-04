Venezuela: ONG denuncia caída de miles de servicios de Internet en medio de "Operación Libertad" de Guaidó

Los cortes afectan a plataformas como Bing, YouTube y Hangouts, según informa la ONG.

Incluso el senador Marcos Rubio de Estados Unidos se unió a la campaña de que están censurando internet en Venezuela.

Por su parte, Nicolás Maduro tuiteó hace un rato que deben resistir a la arremetida de los "golpistas" promovidos por Estados Unidos.

Un corresponsal de CNN también reportó problemas en el servicio.

URGENT: Multiple internet services restricted in #Venezuela but VPNs continue to work according to @netblocks 🇻🇪 Múltiples servicios de internet restringidos en Venezuela pero los servicios de VPN siguen funcionando según Net Blocks https://t.co/cFauKBUtpx pic.twitter.com/c9HqChUQre

— Samuel Burke (@samuelcnn) April 30, 2019