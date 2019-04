No solo icónicas, además cómodas: Review de las Vans ComfyCush [FW Labs]

View this post on Instagram

Outfit full @vans_chile junto con las #comfycush . Se vienen muuuuy pronto 🙌🏽. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [ 📸 @conniemollb ] __________________ #outfitoftheday#ootdmen#snobshots#dailystreetlooks#introfashion#hypebeastkicks#wdywt#povutfit#menswear#homelessfits#blvckculture#outfitplace#hypebeaststyle#outfitfromabove#simplefits#pauseshots#freofficial#bestfitsdaily#supreme#streetweartrade#bestofstreetwear#backtominimal#hypebeast#mensstyle#outfitdaily#savefaceww #vans