Las últimas palabras de Hitler confirman rumores sobre su supuesto destino en Latinoamérica

Adolf Hitler murió. El sádico dictador nazi se quitó la vida en Berlín y a pesar de que muchos teóricos crean que escapó, esto no fue así según su piloto personal.

Hans Baur era su piloto personal y reveló en su diario de vida las últimas palabras del Führer, antes de suicidarse el 30 de abril de 1945 en Berlín, en su búnker.

El tiempo ha llegado. Mis generales me traicionaron; mis soldados no quieren continuar y yo ya no puedo seguir adelante.