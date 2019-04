Policía colombiana disparó contra conductor de Uber en el aeropuerto de Bogotá

En la madrugada de este martes un hecho grave ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Según reportes, un conductor de Uber fue herido con impactos de bala por agentes de la policía después de que el hombre se negara a dar sus documentos.

La historia comienza cuando la aplicación de Uber le avisó a Cristian Parada que recogiera a una persona en el aeropuerto. Poco después este hombre llegó al lugar, donde se encontraba el cliente que se subió a su vehículo. Sin embargo, no alcanzó a arrancar cuando se le acercaron dos agentes de la policía.

Según su testimonio, las agentes le pidieron sus documentos y que se bajara del vehículo. Él se negó, pues no portaba los documentos consigo en ese momento. Dicho esto, llamó a su familia para que se los trajeran.

No obstante, más uniformados llegaron a insistirle en que bajara del vehículo. Ante esto, ni él ni su pasajero lo hicieron, provocando la molestia de los policías.

Parada admite que en ese momento se llenó de pánico. Por eso tomó reversa y se dispuso a arrancar para emprender la huida. Sin embargo, antes de tomar distancia escuchó dos disparos:

Ahí fue cuando ya sentí que se me durmió el brazo izquierdo. Me toqué, y empecé a sentir que me salía sangre. Me bajé y le dije a la gente que no me dejara morir".