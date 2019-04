Conductores de Uber, DiDi y Cabify en México deberán tramitar Licencia Tipo E1

Después de mucho tiempo de funcionar sin licencia alguna, conductores de Uber, DiDi y Cabify deberán tramitar licencia. Esto se dio a conocer gracias a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Quien confirmo que ahora los conductores deberán tramitar una Licencia tipo E1 para poder seguir ofreciendo su servicio de transporte.

A pesar de que verse obligados a tramitar una licencia E1 podría significar menos personas dedicando su tiempo a ofrecer viajes. No es algo tan malo como suena, puesto que ahora se podrá tener un registro de los conductores y sus vehículos.

La corrupción a la que llegó Semovi en la administración anterior fue de tal nivel que ni si quiera existen padrones claros de taxistas. No sabemos cuántos vehículos están funcionando como Uber, como Cabify.

Hay mucha gente que encontró una forma de vida como chofer de aplicaciones, pero queremos poner orden en piso parejo. Uber, Cabify, Didi son de las empresas con mayores recursos internacionales. Es injusto que no paguen, no es el chofer, ellos tienen que pagar, no tiene sentido recaudatorio, sino de piso parejo y orden.