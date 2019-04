Un twittero predijo en el 2012 el nombre del Episodio IX de Star Wars

Y no sólo el nombre, sino que la revelación de Palpatine. Esto es mucha coincidencia.

Este fin de semana, si descontamos Game Of Thrones el domingo, fue de Star Wars. En el contexto de Celebration nos enteramos del nombre del Episodio IX, así como la renovación de series e incluso un nuevo videojuego.

La revelación del nombre The Rise Of Skywalker, notablemente el suceso más importante en Celebration, no pasó desapercibido para nadie. Sin embargo, J.J. Abrams no fue el primero que llegó a dicho título: un fan de la serie posteó un tweet el año 2012, pensando en el episodio VII de la saga.

Star Wars Episode 7 The Rise of Skywalker. The Emperor lives. — Gabriel Garcia (@GabbyG41) November 22, 2012

Esto es más que una coincidencia: le acertó al nombre de la película y a la revelación más importante en el mismo post. Cabe destacar que The Force Awakens -el Episodio VII- fue estrenado el año 2015, por lo que Gabriel García es clarividente o juntó demasiado bien las piezas antes de tiempo.

Muchos fans han especulado sobre las razones por las cuales J.J. eligió dicho título. En la misma Celebration, el director agregó:

El título se siente como el correcto para esta película. Sé que es provocativo y levanta muchas preguntas, pero creo que cuando vean la película verán la intención y lo que significa. Pero en el flujo de títulos, este filme tenía una responsabilidad muy extraña. Tenía que ser el final de no sólo tres películas sino que nueve, y la idea de tener que incorporar las historias que han ocurrido antes, extrañamente, es la historia de esta película.

En el fondo, si bien hay un halo de misterio alrededor de la elección del título, se entiende que es el cierre de un proceso, un resumen de todo lo vivido en ocho películas.

Muy probablemente el autor del tweet debe haber considerado algo parecido para su teoría de inicio de franquicia, y muchos fans han tratado de preguntarle de dónde salió la doble coincidencia. Sin embargo, Gabriel García no ha usado su cuenta desde hace mucho tiempo, por lo que el misterio no tendrá respuestas en un futuro próximo, mientras el tweet acumula miles de interacciones.