Las monstruosas cifras que dejó Twitter tras el impactante episodio de Game of Thrones "The Long Night"

El capítulo emitido anoche de Game of Thrones (The Long Night) no dejó indiferente a nadie que siga la serie, y evidentemente las redes sociales reaccionaron con furor.

A través de comunicado de prensa, Twitter nos informa de las monstruosas cifras que se dieron durante la emisión de este vibrante capítulo.

El hashtag #GameOfThrones dejó 7,8 millones de tweets, sí, casi 8 millones de reacciones solo contando las que incluyen el identificador, además nos cuentan qué personajes fueron los más comentados, en orden:

Arya Night King Bran Jon Snow Cersei

Por razones que conocen los que ven la serie, el personaje interpretado por Maisie Williams se robó todos los reflectores, y es que tuvo sus "momentos".

Además, nos informan que hay nuevos "tweetmojis", donde ahora Arya sale con su nueva lanza. La puedes utilizar usando #Arya, #AryaStark o #TheNorthRemembers. Además del nuevo #NotToday.

Por último, los tweets más compartidos fueron estos:

– Are you ready for Battle of Winterfell? Me: pic.twitter.com/oSxkkExW5S — Zahraa Wehbé (@zhwehbe) April 28, 2019

kim there’s people that are dying in winterfell https://t.co/q9UKt4Tuj9 — osha (@oshawildling) April 29, 2019