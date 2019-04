Twitter corta el número de cuentas que puedes seguir diario para combatir bots

Para nadie es un secreto que Twitter se ha convertido en una red social con un serio problema de bots. Esto es particularmente cierto en países con alta carga de conflictos políticos. Como Estados Unidos, México o Venezuela.

Durante los últimos meses Twitter ha tomado medidas relativamente conservadoras para contrarrestar esta situación. Pero parece que por fin se ha determinado a plantarle un alto a los bots.

A través de una publicación en su cuenta oficial dedicada a seguridad en la plataforma esta compañía ha anunciado que a partir de ahora todas las cuentas sólo podrán seguir a un máximo de 400 usuarios por día.

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 8, 2019