Traje original de Darth Vader se subastará por una millonada

Esta pieza de vestuario fue utilizada en el Episodio V de Star Wars: The Empire Strikes Back.

La franquicia de Star Wars tal vez no pasa por su mejor momento con las nuevas películas de esta saga. Sin embargo, es un hecho que el amor por las viejas producciones aún sigue vivo. En particular por personajes como Darh Vader.

Queda como perfecto ejemplo aquella subasta donde un R2-D2 original fue vendido por una cantidad obscena de dinero. Pues bien, los récords se hicieron para romperse. Y parece que eso podría lograrse con una joya obvia en la corona de la memorabilia: el traje original de Darth Vader.

TCM Presents… Wonders of the Galaxy, es el nombre de la subasta organizada por la casa Bonhams and Turner Classic Movies en donde se subastará esa pieza, junto a otros objetos.

El evento se llevará a cabo este 14 de mayo de 2019, y el traje de Darth Vader se estima que podría subastarse por una cifra de entre uno o hasta dos millones de dólares.

Darth Vader es uno de los personajes más reconocidos e infames de la historia del cine y estamos encantados de ofrecer este traje raro en nuestra venta. La integridad del traje, la condición notable y la excelente procedencia lo convierten en una verdadera rareza en el mercado de objetos de recuerdo. Es lo que marca la Dra. Catherine Williamson, directora de recuerdos de entretenimiento en la casa Bonhams sobre el vestuario, y tiene sus argumentos.

El traje de Darth Vader se compone de 17 piezas en total. Entre la ropa, el calzado, los accesorios y hasta dispositivos electrónicos.

El traje actualmente le pertenece a Bryce "Kermit" Eller, quien desde 1977 se dedicó a hacer apariciones personales como Darth Vader, en firmas de libros, convenciones y hasta los Premios Óscar. Usando siempre vestuario original usado en las películas de Star Wars.

Al principio llevaba el único disfraz de Darth Vader del Episodio IV. Pero en 1979, recibió uno de los trajes completos producidos para The Empire Strikes Back.

Ahora puede ser de algún fan con mucho dinero.