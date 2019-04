Netflix confirma que The Umbrella Academy tendrá una segunda temporada

El elenco original estará de regreso.

Excelentes noticias para todos los fans de The Umbrella Academy, y es que Netflix ha anunciado de forma oficial que han renovado la serie para una segunda temporada (vía IGN).

Se menciona que el elenco original estará de regreso, así que nuevamente podremos ver las actuaciones de Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin Min, a quienes se les sumarán nuevos actores para completar el reparto.

Otros 10 episodios

Al igual que en la primera, la segunda temporada contará con diez episodios de una hora cada uno, y se reporta que la producción a cargo de UCP comenzará durante el próximo trimestre en Toronto, Canadá.

Como sabrán, The Umbrella Academy nace del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá, y la primera temporada estuvo basada en la serie Apocalypse Suite aunque se tomaron algunas libertades. Debido a esto se desconoce la dirección que seguirá la segunda temporada.

Personalmente no me llamaba la atención esta serie pero me sorprendió y disfruté el tipo de humor y narrativa que se presentó cortesía de la familia Hargreeves.