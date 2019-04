THE END IS NEAR: Se estrena el nuevo y final trailer de Avengers: Endgame

Mamá, tengo miedo.

Bajo el título de "The End is Near" (el final se acerca), Marvel comparte el último avance la película de los vengadores antes de su estreno.

En ella no se ve algo que no se haya visto antes, porque son los minutos finales de la película pasada donde la mitad de la población del universo desaparece.

El trailer oficializa que lo anterior no es spoiler, es esencial para la trama y si a esta altura no sabías de ese acontecimiento, pues mala suerte, eso pasó. Ganó Thanos y ahora los Avengers tendrán su batalla final para tratar de revertir lo que hizo el Titán intergaláctico.

La primera cuenta en liberarlo fue la de Marvel India y al momento de escribir esta nota aún no sale en la de otras regiones, pero de seguro ya va a suceder.

No han sido pocos los avances y es que Marvel sabe que la fanaticada está enloquecida y con el entusiasmo y anticipación por las nubes.

El 25 de abril es el estreno y ya hay algunos con ataques de estrés por querer ver la cinta que marca el final de esta larga historia.