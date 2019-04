Una experiencia mejorada y adictiva: Review de The Division 2 [FW Labs]

Conozcan nuestra opinión de esta secuela ambientada en Washington DC.

The Division fue un título que dividió opiniones ya que aunque tenía un concepto interesante y una base sólida, recibió críticas negativas principalmente por ser repetitivo y por tener algunas fallas en su sistema de progresión.

Así que debido al potencial que se percibía, la secuela llegó con grandes expectativas y la esperanza de que finalmente se hayan hecho los ajustes necesarios para mejorar la experiencia.

¿Lo habrán logrado? A continuación tienen mi opinión de The Division 2 tras haberlo jugado por más de 45 horas.

Adiós frío en Nueva York, Hola calor en Washington DC

The Division 2 es una secuela directa que tiene como base la reconstrucción política y social del país, comenzando en su capital.

La historia del juego está ambientada siete meses después del incidente del Viernes Negro donde los Agentes de The Division deberán restaurar el orden y evitar el colapso de Washington DC tras la pandemia.

Y es que, como recordarán, en la primera entrega ocurrió el ataque de la "Fiebre del Dólar" en Nueva York, y ahora nos trasladamos a la capital estadounidense para evitar que facciones enemigas terminen de tomar el control.

En lo personal me pareció que la historia de esta secuela no fue tan buena como la de la primera entrega donde sentí más impacto en la narrativa, aunque si tiene sus momentos fuertes que sirven para conjuntar todo lo que ocurre en el mundo virtual de la aventura.

Un mapa enorme

Uno de los primeros detalles que llaman la atención es el mapa del juego ya que se percibe mucho más grande que el de Manhattan y está repleto de actividades, donde nuestra misión será ir recuperando territorio y personal clave al completar misiones.

De esta manera conforme avanzamos iremos notando cambios en el entorno, incluyendo las mejoras a los asentamientos donde encontraremos sobrevivientes que crearán toda una comunidad y que actuarán como bases donde podremos mejorar equipo y elegir misiones como complemento a la Casa Blanca que actúa como base principal y núcleo del resurgimiento.

Jugabilidad pulida y mejorada

The Division 2 cuenta con una jugabilidad muy similar a la de su antecesor, aunque afortunadamente viene con mejoras importantes y novedades que complementan de buena forma lo que ya conocíamos.

Para empezar se mejoró el sistema de disparos, y a diferencia de antes que se sentía muy "estándar", ahora es más divertido y satisfactorio, y se complementa de gran forma con el sistema de cobertura que ya funcionaba bien y que resulta clave en este shooter en tercera persona.

Para la diversión que menciono también colabora la Inteligencia Artificial de los enemigos ya que se nota cómo realizan estrategias cambiando sus posiciones, ocultándose, protegiéndose e incluso buscando atacar por los costados o rodeando. Por eso es recomendable prestar atención al radar y a los sonidos.

Otro punto importante es que el sistema de loot está más equilibrado y ahora si se percibe la progresión, que era algo que se criticaba en la primera entrega. De esta manera, se siente que el personaje va haciéndose más fuerte conforme va subiendo de nivel y mejorando sus armas y equipo.

El concepto del juego

Si no han jugado The Division, solo deben saber que sus misiones se basan en un sistema muy simple que consiste en alcanzar un punto, matar oleadas de enemigos, avanzar hasta otro punto, matar más oleadas de enemigos, y así hasta llegar a un jefe final y cumplir con el objetivo señalado para obtener experiencia que nos permite subir de nivel.

Al eliminar a estos enemigos también se obtiene el mencionado loot (o recompensas) que es donde el juego profundiza ya que tiene un sistema de personalización creado en base a elementos del género RPG. A grandes rasgos, la rareza del equipo y las armas se divide por colores, además de que cuentan con una puntuación que se convierte en factor cuando el personaje alcanza el nivel máximo (30), ya que es lo que se toma en cuenta para establecer la potencia del equipamiento de cada jugador.

Así que además de elegir las armas principales de entre un arsenal de diferente potencia, alcance y tipo, se debe seleccionar el equipo como el chaleco, las rodilleras, la pistolera, la mochila y otros elementos de acuerdo a su calidad. También hay que elegir habilidades especiales como una torreta automática, un escudo, un dron, o una pistola para curar, e incluso al llegar al nivel 30 es posible desbloquear una especialización que nos permite llevar una potente arma extra con su propio árbol de habilidades.

Muchas cosas por hacer

En lo personal una de las cosas que me alejó del primer título fue que lo sentía demasiado repetitivo, y aunque mis amigos parecían no tener problema con repetir las mismas misiones una y otra vez para obtener loot, yo terminé haciéndome a un lado.

En esta segunda entrega me he encontrado con algo diferente, y es que a pesar de que llevo una buena cantidad de tiempo jugando nunca he tenido esa sensación de que esté repitiendo lo mismo y al contrario, me parece que la experiencia resulta muy adictiva.

Al navegar por el Washington virtual encontramos un mundo lleno de actividades, ya que además de las misiones principales y secundarias nos topamos con eventos que están ocurriendo como salvar a un civil de una ejecución, ayudar a un grupo de supervivientes a recuperar un lugar, a callar una transmisión de propaganda, y otras tareas similares que aunque siendo estrictos son repetitivas, al hacerlas no se percibe de esa forma.

Cabe mencionar que el Endgame es prometedor, ya que una vez que se superan todas las misiones principales es posible volver a realizarlas pero con una mayor dificultad y enfrentando a otra clase de enemigos, los llamados Black Tusks que ahora cuentan con otros medios para defenderse como drones y robots de ataque.

Y por supuesto eso no será todo ya que Massive Entertainment tiene el compromiso de apoyar el desarrollo del juego a futuro con nuevos niveles y actividades por al menos un par de años más.

Modos Online

The Division 2 se puede jugar de forma individual en su campaña principal, pero definitivamente es mucho más recomendable jugar en grupo cooperativo ya que se obtiene una experiencia muy divertida.

Se puede disfrutar en grupos de hasta cuatro personas y la Inteligencia Artificial se adapta de muy buena manera dependiendo del nivel que tengan, y cabe destacar que pronto habrá por primera vez en la serie un Raid para ocho jugadores que llevará por nombre Operation Dark Hours.

La Zona Oscura está de vuelta con el mismo concepto que permite a jugadores ingresar para obtener loot especial, aunque siempre con el peligro de que otros jugadores les roben esas recompensas, y para los que buscan algo más también se incluye el modo Conflicto que es un modo multijugador tradicional que permite llevar a cabo partidas donde se premia al que consiga más muertes o al que logre dominar un territorio.

Estos modos se han integrado de forma inteligente al menú y al concepto del juego, y en mi experiencia nunca tuve problemas de conexión.

Y así es como se hace un mundo abierto

Hablando del apartado visual, me pongo de pie ante el excepcional diseño de niveles de The Division 2.

Se trata de una grandiosa recreación de Washington DC donde cada rincón del mundo abierto tiene un alto nivel de detalle que lo hace lucir vivo.

Eso si, ante un entorno de tal magnitud con ciclo de día/noche es imposible encontrar perfección, así que hay algunos pequeños problemas técnicos como caídas de framerate y detalles al cargar ciertas texturas, pero nada que en realidad afecte la experiencia.

Déjalo que suene

Para este título recomiendo utilizar un headset para disfrutar del audio ya que se realizó un excelente trabajo en este apartado, y sobre todo porque en varias ocasiones a mi me fue posible detectar de dónde me atacaban los enemigos mediante el sonido.

Hablando de los efectos, encontrarán un buen trabajo de voces y un destacado sonido de las armas ya que suenan muy realistas, notándose incluso cómo hacen el ruido de forma diferente dependiendo del entorno, ya sea en interior o exterior.

En cuanto a la música, igualmente me agradó la banda sonora que acompaña las acciones ya que pone la tensión de acuerdo al momento y nos hace sentir como si estuviéramos en una película.

Conclusión The Division 2

The Division 2 es una clara evolución del juego anterior al mejorar y pulir sus diversos apartados, sobre todo los que habían quedado a deber.

Así que aunque tal vez no tenga una historia tan impactante como el anterior, si logra superarlo al presentar un shooter online rico en contenido con sólidos sistemas de juego que tiene los ingredientes para ofrecer una experiencia divertida y adictiva.

Me parece que es el juego del género con mejor inicio que se ha lanzado hasta la fecha ya que se percibe como un producto terminado y no como suele suceder generalmente, y lo mejor es que su Endgame es bastante prometedor para que en el futuro se siga complementando lo que hoy ya tiene.

The Division 2 está disponible en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.