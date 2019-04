Tesla y Elon Musk quieren entrar al ring con Uber: Se vienen los Robotaxi

Los robotaxi se podrían definir como un taxi auto-conducido o un taxi sin conductor en un automóvil autónomo y que está operado bajo el sistema de llamadas on-demand, como los servicios de Uber y Cabify.

Durante los últimos años, no han sido pocos los pioneros que quieren echar a andar este servicio, entre los que se cuentan: Ford, General Motors y Lyft, Volkswagen, BMW y Fiat que se asociaron con Intel, Google que estuvo con Waymo y Didi Chuxing.

Pero ahora salió un competidor más a la pista y tiene altas pretensiones: Tesla.

En una presentación en el día de la autonomía de Tesla, Elon Musk, señaló que espera tener listo este sistema para 2020.

"Me siento muy confiado al predecir que habrá un robotaxis autónomo de Tesla el próximo año, no en todas las jurisdicciones porque no tendremos aprobación regulatoria en todas partes".