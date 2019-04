David Dastmalchian será Polka-Dot Man en The Suicide Squad

El actor de Ant-Man se integrará al elenco de la cinta dirigida por James Gunn.

Se ha dado a conocer que el actor David Dastmalchian ha firmado para interpretar al personaje de Polka-Dot Man en The Suicide Squad de James Gunn (vía THR).

De esta manera el actor se integrará al elenco conformado por Margot Robbie que regresará como Harley Quinn, Jai Courtney que será el Capitán Boomerang, e Idris Elba que en un principio iba a interpretar a Deadshot pero hubo un cambio en el guión y ahora dará vida a otro personaje que aún no se ha revelado.

Por cierto, recientemente circuló un reporte que aseguraba que John Cena se encontraba en conversaciones para incorporarse a The Suicide Squad, así que el proyecto parece ir tomando forma.

¿Dónde hemos visto a David Dastmalchian?

Este no será el debut de Dastmalchian en una película basada en cómics ya que en el pasado lo vimos brevemente en The Dark Knight en el papel de Thomas Schiff, apareció como el villano Abra Kadabra en The Flash, estuvo en algunos episodios de Gotham, y es uno de los amigos de Scott Lang en Ant-Man.

Además de estos proyectos, también tuvo participación en Blade Runner 2049, Prisoners y próximamente lo veremos en Dune.

Polka-Dot Man

Por su parte, Polka-Dot Man es un villano que debutó en 1962 en Detective Comics No. 300, que aunque no ha tenido mucha popularidad ha enfrentado a Batman y Robin, y su característica principal es que utiliza un traje con puntos o lunares que puede transformar en armas.

The Suicide Squad será dirigida y escrita por James Gunn y está programada para estrenarse el 5 de agosto de 2021.