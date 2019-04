La emoción por el tráiler de "Star Wars: The Rise of Skywalker" hizo que Twitter colapsara

El día de hoy conocimos el nombre del nuevo capítulo de Star Wars y también el primer teaser. Y la emoción de los fans mató Twitter por unos momentos.

Hoy ha sido un gran día para los fanáticos de Star Wars. Incluso para aquellos que aseguran que Disney arruinó su infancia, quemó sus cosechas y asesinó a sus padres con su nueva trilogía. El nuevo teaser tocó muchas fibras sensibles y eso se tradujo en un hype difícil de ignorar. Incluso por los servidores de Twitter.

Twitter murió unos minutos por Star Wars

Todo el mundo veía al mismo tiempo el primer avance de "The Rise of Skywalker". Miles de personas alrededor del globo se emocionaban con los personajes ya conocidos que aparecerán (¿o no?) en la nueva película. Voces (o risas) conocidas generaron shock. Y muchos decidieron compartirlo a través de Twitter.

Dentro de la red social del pajarraco azul miles de personas twitteraron al unísono. Y entonces, la nada. Twitter cayó por un lapso aproximado de dos minutos luego de terminado el avance. Volvió, sí, pero siguió intermitente para algunas personas.

TWITTER IS BREAKING BC OF STAR WARS KSJDJD — reyfinnpoe lovebot 2 (@hemsthorth) April 12, 2019

Claro que no es novedad que esta red social tenga fallos. Sus caídas son algo común. Lo digno de mención es que haya sucumbido ante la fuerza de uno de los fandoms más grandes de la historia (y eso que muchos creen que Star Wars está muerta).