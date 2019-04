Star Wars: Rise of Skywalker ya tiene nombre en español y es confuso

Pareciera obvio pero igual que el Episodio VIII dará pie a muchas especulaciones.

Los fans del universo Jedi quedaron relativamente calmados con el estreno del primer teaser del Episodio IX de Star Wars: Rise of Skywalker.

El avance promete regresar nuevamente a la esencia de esta franquicia y tirar por la borda todo lo que no funcionó con The Last Jedi.

Sin embargo, algo que permanecía como un relativo misterio era el nombre definitivo de esta película en idioma español.

Igual que sucedió con The Last Jedi, que terminó llamándose Los Últimos Jedi, la traducción del título da espacio a muchas especulaciones sobre lo que podría suceder en la trama.

Ahora, gracias al canal oficial de Star Wars España en YouTube conocemos por fin el nombre definitivo de esta cinta. Al final el título es Star Wars: El Ascenso de Skywalker.

Esto abre espacio a un montón de teoría y especulaciones. Se supone que Luke está muerto y la última Skywalker viva es Leia.

Así que la suposición más básica sería que el nombre hace alusión a ella. A menos que haya otro Skywalker vivo que no sabemos.

O tal vez incluso puede referirse a Kylo Ren, cuyo nombre verdadero es Ben Solo, pero que también tiene sangre Skywalker.

Se sabe que de una forma u otra Mark Hamill aparecerá en forma de fantasma. O tal vez algo sucedió en el último minuto que cambiaron su estatus.

Hay espacio para toneladas de teorías. ¿Cuál es la suya?