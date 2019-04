La serie de Star Wars que aún no se estrena ya fue renovada para una segunda temporada

El universo de Star Wars está muy lejos de morir. Ya que Disney va a exprimir a esta vaca hasta que no le quede más leche que dar.

El nuevo Show de Star Wars podría ya tener una segunda temporada confirmada, curiosamente, ni siquiera se ha estrenado todavía. Es lo sabemos gracias a que HN Entertainment dijo que Disney estaba ansioso por hacer una segunda temporada de esta serie.

Nueva serie y nueva temporada

La serie, llamada The Mandalorian se espera que se estrene en el nuevo servicio de streaming de Disney. Se confirmó que la serie verá la luz en Disney+ en Septiembre de este año.

Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Estar Wars. The Mandalorian ocurre después de la caída del Imperio y antes del surgimiento del Primer Orden. Seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los rincones más alejas de la galaxia. Fuera de la jurisdicción de la Nueva República.

La historia nos mostrará una historia original sobre el universo de Star Wars. La cual se desarrollará después de Return of the Jedi y y antes de The Force Awakens. The Mandalorian contará con un cast bastante interesante. Podremos ver a Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog y Taika Waititi.

Por lo que parece que será algo que los fanáticos de Star Wars tendremos una producción de bastante calidad. Recordemos que estos actores han participado en series de gran éxito mundial como Game of Thrones y Breaking Bad. Por lo que seguramente veremos muchos memes relacionados a estas series en el futuro. Lo leyeron primero aquí.

Star Wars es una de las franquicias más importantes que Disney adquirió y parece que le quiere sacar provecho hasta dejarlo seco. Solo esperemos que los productos sean de calidad por muchos años más. Mientras tanto, hay que ponernos al tanto de la historia que suena bastante interesante.