Lo que nos dejó el trailer del Episodio IX de Star Wars: Darth Sidious está de vuelta

¿Cómo explicamos el regreso del Emperador Palpatine a la pantalla grande? Tenemos dos teorías.

Es imposible no ver el teaser trailer del Episodio IX de Star Wars y no emocionarse. La saga de Skywalker está llegando por fin a su inevitable conclusión, y por fin pudimos apreciar un poco del último filme, llamado The Rise Of Skywalker.

Lo bueno de tener un teaser es que podemos analizarlo a fondo, y lo mejor de todo es que éste fue bastante más revelador que los de los Episodios VII y VIII. De hecho, al final aparece una risa bastante inconfundible: Darth Sidious, protagonizado por el incombustible Ian McDiarmid.

Por supuesto, la aparición del villano que marcó la historia de las primeras dos trilogías es inesperada, y nos lanzó en un espiral de teorías, que probablemente son el camino a cerrar todos los cabos sueltos de los episodios modernos, e incluso de los antiguos.

La teoría del equilibrio

Si algo aprendimos de The Last Jedi, es que el maestro Yoda entendió todo mejor que nosotros: la Orden Jedi se alejó de la Oscuridad por conseguir la pureza en la Luz, cuando realmente debió haber buscado un equilibrio. Mientras más Jedis buscaron el orden, más se levantaron los Sith; y mientras menos esperanza de luz había en la galaxia, más fuerte se volvió Luke Skywalker.

El equilibrio que encontró Rey -y en parte, también Luke- fue entender que no hay luz sin oscuridad. Rey y Kylo Ren, que también juega con la Oscuridad de los Sith para seguir los pasos de su abuelo, son los dos filos en la navaja de Thanos, si me permiten la intertextualidad.

Por lo tanto, todo se reduce a la búsqueda del mentor: Rey encontrará en Luke -y en el resto de maestros Jedi, Yoda y Obi Wan incluídos- el entrenamiento que necesita, y Kylo, que es un Skywalker de nacimiento, irá por el mentor de su propio abuelo: Darth Sidious. El equilibrio manifestándose.

Lo que comprueba esta teoría son dos cuadros muy importantes: la confrontación de Rey con lo que parece ser el TIE Silencer de Kylo Ren al principio del teaser, y los restos de la segunda Estrella de la Muerte, el último lugar de reposo del Emperador Palpatine después de su derrota en manos de Luke y Darth Vader.

Lo más probable, es que Kylo quiera terminar su entrenamiento -el que comenzó Snoke en The Force Awakens- y Rey salga al paso junto con el resto de la pandilla.

Por otro lado, durante todo el trailer es Luke quien le habla a Rey:

Te hemos entregado todo lo que sabemos. Mil generaciones viven en ti ahora. Pero esta es tu lucha. Siempre estaremos contigo. Nadie se ha ido realmente.

Dicha cita vendría a confirmar lo dicho: ni la luz ni la oscuridad se van por completo, por lo que la aparición de Sidious tendría sentido, así como incluso la de Darth Maul -que aparece en Solo: A Star Wars Story- o Count Dooku. No me arriesgaría a aventurar la aparición de Obi Wan ni de Anakin Skywalker, pero si vamos a hablar con fantasmas, bien vale hablar con todos.

La otra teoría: Rebels

Hay otra forma de explicar el regreso del arrugado Sidious después de su muerte en el vacío de la Estrella de la Muerte: los viajes en el tiempo.

En Star Wars: Rebels, el aprendiz Ezra Bridger entra a un templo Jedi en Lothal -su planeta natal- y logra rescatar a Ahsoka, la icónica maestra Jedi, de las garras de Darth Vader. Lo importante de esta escena, es que Ezra lo hace a través de la dimensión temporal, y se ve a si mismo no pudiendo salvar a Ahsoka en el pasado.

De hecho, dicho episodio causó polémica precisamente por traer los viajes en el tiempo y la alteración de líneas de tiempo al universo de Star Wars.

En ese mismo capítulo, Ezra es tentado a traer a su dimensión al propio Darth Sidious, el que puede extender su vasto poder a través de los portales temporales, pero necesita la ayuda y la voluntad del padawan para viajar al pasado.

Además, debido al contexto en el que ambos están -en particular un templo Jedi, que contiene bastantes ataduras energéticas a la Fuerza- al parecer es necesario que tanto el personaje a transferir como el que hace la transferencia, estén en una situación de alta concentración de energía, o al menos simbólica para alguno de ellos, y sólo por personas que sean sensibles.

En el caso de Ahsoka, es su aparente muerte en el Templo Sith de Malachor. En el caso de Sidious, bien puede ser el momento anterior a la destrucción de la Estrella de la Muerte, o algún momento de la historia de Palpatine que aún no se nos ha revelado.

Es muy probable que dicho momento tenga relación con el planeta donde caen los restos de la Estrella de la Muerte, el que parece ser Yavin: dicho planeta es hogar al Gran Templo de los Jedi en el universo original de Star Wars, y también es una gran fuente de poder.

Como ven, no mucho del universo de Star Wars está hecho al azar.