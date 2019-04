Spyware desarrollado para Android ahora también funciona en los iPhone

Abusando de los permisos de Apple.

Hace un tiempo los investigadores de LookOut descubrieron un Spyware bastante poderoso que estaba afectando a equipos con Android.

Ahora, de acuerdo a lo que informa TechCrunch, se confirma que el mismo programa también se está ejecutando en iOS y por lo tanto en iPhone y iPad.

Se disfraza de aplicación de operadora y es capaz de robarte todos tus datos, tener acceso a tu información, fotos, audios y casi todo lo que hay en el terminal. Es bastante poderoso y grave.

Se criticó mucho a Google en su momento porque la app estuvo a vista y paciencia de todos en la Play Store, para que algún incauto la bajara y fuera víctima.

En el caso de Apple era distinto porque habían páginas que te llevaban a descargarla y posteriormente tenías que dar el permiso a la empresa "Conexxa" en la configuración del equipo.

Lo anterior está prohibido y los desarrolladores no pueden obligarte a eso, que está pensado solo para aplicaciones de prueba o uso interno (Enterprise), por lo que inmediatamente se les revocaron los permisos.

Actualmente aunque quieras abrir la aplicación no se puede, Apple al enterarse impidió los accesos. De momento no se sabe cuánta gente fue afectada, pero en inicio se habla de que el problema no salió de Italia.