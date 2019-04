Pequeño Springfield Fan Fest llega a la CDMX para deleite de los fans de Los Simpsons

Los Simpsons llegan a la CDMX por medio de un evento inolvidable para los fanáticos de hueso colorado de la familia más famosa de la TV.

Los Simpsons son la serie con la que la mayoría de nosotros crecimos y de cual tenemos muchos buenos recuerdos. Es por eso que en la CDMX se celebrará un festival dedicado a ellos y hecho para los fanáticos.

Un evento de rosquillas y cerveza

El “Pequeño Springfield Fan Fest“ se celebrará el 21 de Abril de este mismo año y nos traerá muchas sorpresas relacionadas a Los Simpsons. Dentro de estas podremos encontrar un par de cosas que harían muy feliz a Homero Simpson. Ya que podrás participar en un concurso de comer donas, donde podrás demostrar quien es el que manda a la hora comer.

Además, podrás encontrar artículos de colección de la familia amarilla más famosa del mundo de diversas categorías. Por si fuera poco, habrá un concurso de imitación de voces en donde podrás poner a prueba tus mejores impresiones de tus personajes favoritos.

Según la página oficial del evento en Facebook, estas serán las actividades que podremos disfrutar.

Concurso de Comer Rosquillas

Concurso de Imitación de voces Simpson

Trivia Simpson

Concurso de disfraces Simpson

Conferencias

Bazar temática abierta y Temática Simpson

Exhibición Simpson

Repostería Temática

Área de Alimentos y Bebidas

Cosplayers Invitados

Música en Vivo

Y mucho mas…

Sin contar que se llevaran a un par de invitados, a los inseparables Smithers y Mr. Burns. Al menos sus voces originales en el doblaje latino. Quienes son Octavio Rojas y Gabriel Chávez respectivamente. Y estarán firmando autógrafos durante el evento, así que no olvides darte una vuelta con ellos.

Este evento se llevará a cabo el Domingo 21 de Abril 2019 de 11:00 AM a 6:00 PM en el Salón LUX del Deportivo SME Villa Coapa. La entrada es libre pero no olvides llevar dinero para lo que te puedas encontrar. Además es un evento familiar, por lo que seguramente la cerveza Duff no nos acompañará en esta ocasión.