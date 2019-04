Sony no quiere que lo relacionen con contenido sexual y se pone estricto con los títulos de PS4

Lo que era un secreto a voces hoy se confirmó: Sony está harto del contenido sexual en los videojuegos de Playstation 4.

Dicen que ya hace tiempo que Sony se había puesto estricto con el tema, pero no era nada confirmado, hasta hoy, que se lo confirmaron al Wall Street Journal.

Sucede que en esta parte del mundo quizás no sea algo muy evidente ni tan común (al menos en juegos hechos en exclusiva para la consola), pero en oriente el tema es muy distinto.

Con la popularidad de los juegos basados en animé y con personajes que parecieran menores de edad en conductas sexuales, a Sony le preocupa que se le vincule con ese mundo.

Es por eso que se ha puesto mucho más estricto sobre el contenido que acepta en su tienda y es más, quieren tomar un camino más parecido al de Nintendo, mucho más familiar y con menos posibilidades de encontrarte con contenido "para adultos" o al menos "sugerente".

En la fuente se da un ejemplo reciente que afectó al título Devil May Cry 5, donde una de sus protagonistas tiene un período breve de desnudez que se ve en Xbox y PC, mientras que en Playstation un destello de luz la tapa.

Devil May Cry 5 for PS4 is slightly censored, but only in the West pic.twitter.com/GOIQXERxei

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) March 9, 2019