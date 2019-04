NSFW: Se lanzó el editor de niveles de Smash Bros y la gente inmediatamente empezó a hacer penes

La vieja, inolvidable y algo infantil conducta de dibujar y crear penes siempre que la ocasión lo permita es algo en lo que muchas culturas alrededor del mundo convergen.

Esto quedó demostrado con la última actualización del popular juego de peleas Smash Bros. de Nintendo Switch, donde, por pedido de la gente, se les dio un editor de niveles, para que modifiquen todo a placer y hagan maravillosas nuevas creaciones, cosa que la comunidad goce con el ingenio.

¿El resultado? Penes, penes por todos lados. Así lo informa Kotaku, donde vieron en tiempo real como Nintendo iba borrando los niveles que se iban multiplicando como el agua, unos con tanta dedicación que hasta se movían.

Miren algunos ejemplos:

— Ant is short for Antthew™ (@AnAntTM) April 18, 2019

Super Smash Bros Ultimate was a mistake pic.twitter.com/HccWGjksCt

The dick on this stage moves btw

— american football – never brent (@Br8Fr8Cr8) April 18, 2019