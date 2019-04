Senado de México presenta una iniciativa por medio de un ritual

En México se presentó una iniciativa para proteger al maíz, pero lo importante no es la iniciativa, sino como es que la presentaron.

México nunca deja de sorprender con sus alocadas maneras de resolver conflictos, puesto que ahora hasta incluyeron un ritual. Y no fueron las personas encargadas de los cultivos de maíz que se busca proteger, sino los miembros del senado.

Literalmente, México Mágico

Como forma de intentar proteger los cultivos de maíz de los transgénicos, algunos senadores realizaron un ritual. Las fotografías de este parecen sacadas de alguna película de terror, puesto que los disfraces no son nada bonitos. De hecho, en algunas prendas de vestir se puede leer OGM = Muerte. No, no me lo estoy inventando, aquí tienes una imagen para que lo veas por ti mismo.

Hoy presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que brota de la tierra y de la mano campesina. Creación cultural por la que se reforman y adicionan las sustancias minerales de la sabia con la que se mantiene la integridad de la vida. El maíz es una planta humana, que hable el maíz y que haga respetar su constitución originaria, que hable por las bocas que lo comen, por las manos que lo siembran.

Fueron las palabras de Jesusa Rodríguez, durante la presentación de este proyecto. De hecho, este ritual es de origen Olmeca y se llama “La Ofrenda 4 de la Venta” y es algo peculiar, ya que no se sabe a ciencia cierta su significado. Se usan 16 figurillas con forma humana talladas en piedra de 20 centímetros aproximadamente. Y además se hacen 6 hachas de 25.5 centímetros. Después se acomodan de manera que simulen un evento político religioso.

La ofrenda que le dio nombre a este ritual, fue encontrada en Tabasco, México y estaba enterrada bajo varias capas de arcilla. Cada arcilla de distinto color representa un nivel distinto del cosmos.

Y basados completamente en esto, se presentó una iniciativa para proteger el maíz mexicano y no modificarlo con transgénicos. Sin duda es una manera muy curiosa de hacer un llamado de atención y resulta ser efectiva. Puesto que todo mundo comenzó a hablar de esto en redes sociales.