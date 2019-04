Scooters de Lime son hackeados para decir cosas sexuales

Lime y otras plataformas similares se han topado con varios problemas y retos para lograr instaurarse en las ciudades donde van arrancando actividades.

Pero es muy probable que uno de los dilemas que nunca contemplaron fuera que tendrían que lidiar con que sus patinetes se volvieran obscenos con un amplio repertorio de frases sexuales.

Se confirma que por lo menos 8 scooters de Lime en Brisbane, Australia, han sido hackeados para decir esta finura de frases al ser desbloqueados para usarse:

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) April 22, 2019