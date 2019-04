Esta increíble foto de Saturno "tocando" la Luna fue sacada con un smartphone

El pasado 29 de marzo se dio un evento maravilloso en el cielo sudafricano, aunque muchos no lo notamos por obvias razones: la Luna se alineó con Saturno.

En el mundo de la astronomía fue un gran suceso que fue capturado por varios en las locaciones donde fue visible, pero esta toma en particular nos llama la atención porque el dispositivo principal de captura fue un smartphone, específicamente un Galaxy S8:

That was frickin spectacular. This mornings #Moon #Saturn #Occultation at ingress from #Johannesburg captured with a #GalaxyS8 7mm eyepiece 2 x Barlow and 8" Sky-watcher dobsonian telescope. 5 sec vid run through PIPP and stacked with registax #Smartphone #astrophotography pic.twitter.com/H8sSirrS2Z

