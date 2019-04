Lanzamiento del Samsung Galaxy Fold es aplazado

El Samsung Galaxy Fold está en graves problemas, al menos así lo planteó este lunes 22 de abril el Wall Street Journal, que comentó que la marca coreana habría decidido aplazar el lanzamiento de su modelo. De hecho en China ya se retrasó la llegada.

Cabe recordar que la semana pasada la prensa estadounidense denunció que las muestras que Samsung les dio sufrieron fisuras a las pocas horas de uso.

La cadena de revisores de la marca habrían ratificado los problemas en la pantalla que tienen los modelos Fold y por lo tanto hasta no corregirlos por completo, no van a lanzarlos al mercado.

Una de las primeras señales de que la cosa no venía bien provino de China, ahí el reportero de la división de Engadget del país asiático, Richard Lai, confirmó la noticia de que se posponía el lanzamiento del Fold.

Samsung Galaxy Fold launch events in Hong Kong and Shanghai have been postponed. They were originally scheduled for this Tuesday and Wednesday, respectively.

— Richard Lai (@richardlai) April 21, 2019