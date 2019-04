Encuentran error de diseño grave en el Samsung Galaxy Fold

Samsung vuelve a estar en el centro de la controversia, gracias a su smartphone de pantalla plegable, el Galaxy Fold. Durante los últimos días hemos sido testigos de la debacle de este terminal que vio fastidiada su fecha de lanzamiento gracias a las unidades de reseña.

Diversos medios recibieron un terminal para evaluarlo y hacer su respectivo artículo. Pero varios editores se encontraron con fallos delicados en el funcionamiento e integridad de la pantalla plegable.

Esto lo reportaron inmediatamente en sus redes sociales con lujo de detalle. Videos y fotos comenzaron a plagar la red con varias muestras de evidencia.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019